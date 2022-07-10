وكان إيلون ماسك أعلن أنه ألغى صفقة تبلغ قيمتها 44 مليار دولار لشراء العصفور الأزرق، معللاً ذلك بأن شركة التواصل الاجتماعي تقاعست عن تقديم معلومات حول الحسابات الوهمية على منصتها.
كما أضاف محاموه في إخطار للجهات التنظيمية أن «تويتر» تقاعس أو رفض الاستجابة لطلبات متعددة للحصول على معلومات حول حسابات وهمية أو غير مرغوب فيها على المنصة، وهو أمر أساسي لأداء عمل الشركة.
وقد أبلغ ماسك هيئة البورصات والأوراق المالية الأمريكية بالقرار، معتبراً أنه يمارس حقه بإلغاء الاتفاق والتخلي عن الصفقة، وفق محاميه.
وتعود تفاصيل القضية بعد أن أعلن «ماسك» نيته شراء المنصة بسعر 54.2 دولار للسهم، بما يعادل 44 مليار دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر 1.51 مليار دولار خسائر «تويتر» السوقية بعد إلغاء الاستحواذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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