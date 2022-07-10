اخبار الرياضه السعوديه «برمنغهام» تعد كنو للدوري

وسيتواجد كنو مع الفريق الأزرق بمدينة برمنغهام البريطانية التي ستحتضن المعسكر الإعدادي لمنافسات الموسم الرياضي القادم الذي تنتظر الزعيم خلاله مشاركات محلية وخارجية، ويتطلع لتحقيق المزيد من البطولات.
ولم يشارك كنو مع الهلال في نهائي كأس الملك أمام الفيحاء الذي خسر فيه الزعيم اللقب 1/3 بضربات الترجيح، وأيضاً في (7) مباريات في دوري المحترفين أمام فرق (الفيحاء، وضمك والاتفاق، والاتحاد، وأبها، والفتح، والفيصلي)، وتوج مع الزعيم بلقب الدوري في الموسم الماضي إلى جانب كأس السوبر السعودي، ولقب دوري أبطال آسيا، وشارك في مونديال أندية العالم الماضي.
مستجدات كنو
المغادرة مع بعثة الزعيم لمعسكر برمنغهام
العودة للمشاركة في الدوري سبتمبر القادم
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