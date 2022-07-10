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اخبار الرياضه السعوديه «برمنغهام» تعد كنو للدوري

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محمد بن مسعود - الدمام - يعود النجم الهلالي محمد كنو للمشاركة في المباريات مع الزعيم بداية من مباريات دوري كأس الأمير للمحترفين، الذي سينطلق يوم 25 أغسطس القادم، وذلك بعد انتهاء قرار إيقافه من قبل لجنة غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم لمدة 4 أشهر، على خلفية توقيعه للنصر في يناير الماضي ثم إنهاء العقد من طرف واحد والتوقيع لناديه الحالي الهلال بعقد جديد حتى العام 2025.

وسيتواجد كنو مع الفريق الأزرق بمدينة برمنغهام البريطانية التي ستحتضن المعسكر الإعدادي لمنافسات الموسم الرياضي القادم الذي تنتظر الزعيم خلاله مشاركات محلية وخارجية، ويتطلع لتحقيق المزيد من البطولات.

ولم يشارك كنو مع الهلال في نهائي كأس الملك أمام الفيحاء الذي خسر فيه الزعيم اللقب 1/‏3 بضربات الترجيح، وأيضاً في (7) مباريات في دوري المحترفين أمام فرق (الفيحاء، وضمك والاتفاق، والاتحاد، وأبها، والفتح، والفيصلي)، وتوج مع الزعيم بلقب الدوري في الموسم الماضي إلى جانب كأس السوبر السعودي، ولقب دوري أبطال آسيا، وشارك في مونديال أندية العالم الماضي.

مستجدات كنو

المغادرة مع بعثة الزعيم لمعسكر برمنغهام

العودة للمشاركة في الدوري سبتمبر القادم

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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