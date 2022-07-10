شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون الحرمين تقيم معرض كسوة الكعبة المشرفة بمشعر منى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شيشي عععع ئئئئ واس داخليع / حج / شؤون الحرمين تقيم معرض كسوة الكعبة المشرفة بمشعر منى يستعرض جهود الدولة في العناية بالكعبة المشرفة 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واس أقامت وكالة المعارض والمتاحف بالتعاون مع وكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة معرض ميداني بمشعر منى يختص بالكعبة المشرفة .

ويهدف المعرض على إثراء تجربة ضيوف الرحمن وإبراز جهود الدولة -رعاها الله- في عنايتها بالكعبة المشرفة وكسوتها. و يتيح المعرض لحجاج بيت الله الحرام الاطلاع على تفاصيل كسوة الكعبة المشرفة في جوانبها الأربعة وفهم الآيات المكتوبة عليها بخط الثلث عبر تحويلها لخط النسخ، كما يستعرض في جنباته مراحل كسوة الكعبة المشرفة وعدد من القطع القديمة لكسوة الكعبة المشرفة وغيرها من الأمور التي تثري تجربة ضيوف الرحمن للمعرض عن الكسوة وتبرز جهود المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة -حفظها الله- في خدمة الكعبة المشرفة وكسوتها. كما يمكّن المعرض الزوار والمعتمرين من المشاركة في حياكة كسوة الكعبة المشرفة . الجدير بالذكر أن المعرض يقام حالياً بالهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بمشعر منى مدة أيام التشريق .