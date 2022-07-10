شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يهنئ القيادة بنجاح أعمال الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ، التهنئة المقرونة بصادق الدعاء، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، - يحفظهما الله -، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وما تحقق من نجاحات في أعمال وتنظيم الحج سائلًا الله أن يختم للحجاج مناسكهم بالقبول، وأن يستجيب دعاءهم وأن يديم على القيادة الرشيدة والشعب السعودي الأمن والأمان والتقدم والاستقرار والازدهار.

ونوه «آل الشيخ» بما تحقق من نجاح في أعمال وتنظيم حج هذا العام والذي تم بفضل من الله «عز وجل»، ثم بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين، والمتابعة الدؤوبة من سمو ولي العهد الأمين «يحفظهما الله»؛ ليتمكن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يُسر وسهولة في ظل منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات التي تتشارك فيها مختلف القطاعات الحكومية.

وأكد «آل الشيخ» أن نجاح موسم حج هذا العام جاء نتيجةً الالتزام بتطبيق كافة الخطط، «الأمنية، والصحية، والوقائية، والتنظيمية، والخدمية، والإرشادية»، وتنفيذها بشكل كامل وبدقة عالية من قبل رجال الأمن، وبمعاونة منسوبي الأجهزة الحكومية وفق آلية منضبطة ومُحكمة منذ وصول الحجاج إلى مكة المكرمة، وخلال فترة إقامتهم بالمشاعر المقدسة، وأثناء تنقلاتهم وأدائهم مناسكهم.

وسأل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الله تعالى، أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، عظيم الأجر والمثوبة ويمدهما بموفور الصحة الدائمة، وتمام العافية لما يقدمانه من أعمال عظيمة لخدمة الحرمين الشريفين، وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين.