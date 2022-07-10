شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تتصدر.. 600 مليون زائر لترجمة خطبة عرفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصدت منصة منارة الحرمين التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أكثر من 600 مليون زيارة، للاستماع إلى ترجمة خطبة يوم عرفة، والتي جرى بثها من خلال المنصة إلى 14 لغة، وتجاوز عدد المستمعين أكثر من 219 مليون شخص، منهم 68 مليونا من جمهورية إندونيسيا، و38 مليونا من جمهورية باكستان الإسلامية، و32 مليونا من جمهورية الهند، و22 مليونا من جمهورية بنجلاديش الشعبية، و19 مليونا من جمهورية مصر العربية، و12 مليونا من جمهورية الصين الشعبية، و6 ملايين من الولايات المتحدة الأمريكية، و3 ملايين من ماليزيا، فيما بلغ مستمعو كل من المملكة العربية السعودية ، وأفغانستان، وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، مليوني شخص، وجاء باقي العدد موزعا على دول أخرى.

وبلغت نسبة المستمعين للخطبة من أجهزة الكمبيوتر 99%، وواحد بالمئة من الجوال.

ووزعت نسبة الاستماع إلى اللغات كالتالي 29% للغة الملايو، 18% الإنجليزية، و13% الأوردية، و11% الهوسا، و9% البنغالية، و4% الفرنسية، و3% التركية، و2.3% التاميلية، وأما الصينية، والهندية، والفارسية، والروسية 2% لكل لغة، و1.5% الكيسواحيلية، و1.2% الإسبانية.

الجدير بالذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعلنت بداية شهر «ذو الحجة» عن زيادة عدد اللغات المستخدمة في مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لترجمة خطبة عرفة لموسم حج هذا العام من 10 لغات إلى 14 لغة، وأنها تستهدف 200 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.