شكرا لقرائتكم خبر عن 200 حاج وحاجة في الرحلة 14 لـ «أيتام تراؤف» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شملت قوافل حجاج جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن «تراؤف» في رحلتها الرابعة عشرة أكثر من 200 حاجٍ وحاجة قاصدين الرحاب الطاهرة لأداء فريضة الحج، بعد انقطاع عامين لظروف الجائحة.

وتعتبر خدمة تحجيج المستفيدين إحدى الخدمات التي تقدمها جمعية تراؤف لمستفيديها والتي بدأت منذ ستة عشر عامًا، حيث بلغ إجمالي أعداد الحجاج طيلة السنوات الماضية 2206 حجاج وحاجات تجاوزت تكلفتهم 14.800.000 ريال، شملت العديد من الخدمات بهدف أداء المناسك بكل طمأنينة وراحة، من خلال النقل بالحافلات الحديثة وتوفير المسكن وبرامج الإعاشة والخدمات الصحية والاجتماعية، بالإضافة للبرامج الثقافية واللقاءات التوعوية، إضافة لتقديم مبالغ للهدي.