شكرا لقرائتكم خبر عن 330 داعية للرد على استفسارات الحجيج بـ 10 لغات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، تقديم الأعمال الدعوية والتوعوية لضيوف الرحمن خلال أيام التشريق، وتتضمن الأعمال تقديم محاضرات إيمانية، وكلمات ودروس علمية، يقدمها علماء ودعاة ومترجمون مختصون بأكثر من 10 لغات عالمية، يعملون على مدار الساعة طيلة فترة الحج، في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة لتوعية وتبصير الحجاج بأعمال المناسك، ضمن خطتها لحج العام الجاري. وتستقبل الأمانة من خلال الهاتف المجاني استفسارات الحجاج، بمشاركة 330 داعية، لتقديم الإفتاء عبر كبائن الاتصال الخاصة لحملات الحج الداخلية، وكذلك الأجهزة الإلكترونية في مسجد الخيف بمشعر منى، لتقديم الفتوى لضيوف الرحمن عن بُعد، كما تتضمن الأعمال توزيع كتيبات ومطويات توعوية، وبث رسائل نصية توعوية بلغات عالمية.