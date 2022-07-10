شكرا لقرائتكم خبر عن انسيابية وأمان.. الحجاج يرمون الجمرات الثلاث بأول أيام التشريق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يرمي حجاج بيت الله الحرام مناسك، اليوم الأحد، «الحادي عشر من شهر ذي الحجة»؛ أول أيام التشريق، وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، بعد أن رموا يوم أمس جمرة العقبة،، مستبشرين شاكرين الله تعالى، على ما أنعم به عليهم من أداء مناسك الحج.

وتوافد ضيوف الرحمن، فجر أمس؛ أول أيام عيد الأضحى المبارك؛ لرمي جمرة العقبة في مشعر منى، وسط انسيابية في التنقل وفق خطة التفويج المعدة لذلك، وأدى الحجبج المنسك دون تزاحم أو تدافع في الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات، مع توافر جميع الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية، وانتشار الدفاع المدني إلى جانب رجال الأمن القائمين على تنظيم الحركة في ساحات جسر الجمرات، وعلى مداخله ومخارجه، وأفراد الكشافة؛ لنصح وإرشاد الحجاج، والالتزام بالمسارات، بما يوفر للحاج السلاسة والانسيابية.

ورصدت ”الخليج 365” انسيابية حركة الحجيج في جسر الجمرات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية المكثّفة؛ لضمان أداء الحجاج شعيرة رمي الجمرات الثلاث بيسر وسهولة.