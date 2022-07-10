شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يستقبل مديري الإدارات الحكومية والأهالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

واستقبل سموه، صباح أمس، المهنئين بعيد الأضحى المبارك من مديري الإدارات الحكومية والقطاعات العسكرية وأهالي المحافظة.

كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.