شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، صباح أمس السبت، صلاة عيد الأضحى المبارك، مع جموع المصلين بجامع الملك فهد بمحافظة الخبر، وأمَّ المصلين فضيلة الشيخ علي بن محمد القرني.

حضر الصلاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية، ورئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل د. عبدالله الربيش، ووكيل إمارة المنطقة الشرقية د. خالد البتال.