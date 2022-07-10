شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يؤدي صلاة العيد مع جموع المصلين بالهفوف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، صباح أمس السبت، صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين بجامع خادم الحرمين الشريفين بالهفوف.

وأمّ المصلين إمام وخطيب جامع خادم الحرمين الشريفين الشيخ عبدالله السماعيل، والذي تطرّق في خطبته إلى عظمة الإسلام وبيان محاسن هذا الدين، وأنه لا خير إلا دل عليه ولا شر إلا حذر منه، حاثًا المصلين على التقرب إلى الله بذبح الأضاحي، وأنها سُنّة أبينا إبراهيم وهدْي نبينا محمد «عليهما الصلاة والتسليم».

وأدى الصلاة مع سموه أصحاب السمو الأمراء، ووكيل محافظة الأحساء معاذ الجعفري، ومديرو الدوائر الحكومية من مدنيين وعسكريين.