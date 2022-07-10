شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الطائف يعايد المنومين بـ«مستشفى الملك عبدالعزيز» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، أمس، المرضى المنومين بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي. وهنأ المرضى بعيد الأضحى المبارك، داعياً المولى «عز وجل» أن يمنّ عليهم بالصحة والعافية.

وأوضح مدير الشؤون الصحية سعيد القحطاني، أن التواصل بين أفراد المجتمع كافة أمر مهم، وهو امتثال لتعاليم الدين الحنيف، خاصة مع المرضى الذين يرقدون على الأسرّة البيضاء لمشاركتهم هذه المناسبة السعيدة، ما يدخل البهجة والسرور عليهم.