شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 13 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 30 يونيو حتى 6 يوليو، عن ضبط 13397 مخالفًا، منهم 8388 مخالفًا لنظام الإقامة، و3044 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1965 مخالفًا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 258 شخصًا، 43% منهم يمنيو الجنسية، و43% إثيوبيو الجنسية، و14% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 87 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وضبط 25 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وأخضع لإجراءات تنفيذ الأنظمة 67971 وافداً مخالفًا، منهم 64299 رجلاً، و3672 امرأة. فيما تمت إحالة 53090 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 5542 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8910 مخالفين.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.