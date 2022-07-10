وزير النقل يتفقد غرفة عمليات قطار المشاعر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفقد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر مركز غرفة عمليات قطار المشاعر؛ في جولة للوقوف على سير العمل والتأكد من تطبيق جميع معايير السلامة والجودة؛ رافقه نائب وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح الرميح؛ ونائب الوزير لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي؛ والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية الدكتور بشار المالك.

واطلع الوزير وقيادات المنظومة على آلية تسيير ضيوف الرحمن وسير العمل والآليات المتبعة في مراقبة تنقل ضيوف الرحمن.

كما زار مركز العمليات الأمنية بالمشاعر المقدسة، واطلع الجاسر خلال الزيارة على أحدث التقنيات والأدوات المستخدمة في خدمة ضيوف الرحمن، والتقى بعدد من قيادات أمن الحج والعمرة.

ووقف المهندس صالح الجاسر على تجربة السكوتر الكهربائية التي يتم تجربتها للمرة الأولى في حج هذا العام؛ حيث اطلع على سير العمل في هذه الآلية والآليات المستخدمة وطريقة تدريب الحجاج على استخدامها.

من جهة أخرى التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية، بوزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة.

وجرى استعراض مستجدات عمليات التكامل بين قطاعي النقل والحج والعمرة؛ لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.