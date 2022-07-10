شكرا لقرائتكم خبر علاج 7 8 ألف حاج وحاجة في مكة والمشاعر والطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجهزت الوزارة خلال موسم الحج منشآتها الصحية لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن، حيث بلغ عدد المستشفيات 23 مستشفى، يساندها 147 مركزا صحيا، وزادت سعتها السريرية إلى 4654 سريرا، فيما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة 1080، والمخصصة لضربات الشمس 238، وعدد الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن نحو 25 ألف ممارس.وأعدت الوزارة نقاطا طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وكثفت جهودها في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف، إضافة إلى توفير 180 سيارة إسعاف، وتهيئة 16مركز طوارئ على منشأة جسر الجمرات في مشعر منى.
كما قدمت الوزارة ممثلة بمستشفى الطوارئ في منى خدماتها لأكثر من 1800 حاج منذ بداية تشغيله في اليوم السابع وحتى العاشر من ذي الحجة. وأوضحت «الصحة» أن المستشفى قدم خدماته العلاجية والإسعافية إلى 256 حالة متنوعة بقسم الطوارئ، و1100 مراجع للعيادات، و27 منوما، كما استقبل المستشفى 5 حالات إنقاذ حياة تم نقل 4 منها إلى مستشفى مدينة الملك عبدالله بمكة المكرمة، وحالة واحدة لمستشفى النور، فضلا عن 4 حالات بقسم العناية المركزة، وجميعهم قد خرجوا من المستشفى.
الخدمات العلاجية التي تلقاها الحجاج
8 عمليات قلب مفتوح
155 قسطرة قلبية
345 عملية غسيل كلوي
10عمليات مناظير
230عملية جراحية
732دخلوا إلى المستشفيات
8حالات تشخيص جلطات دماغية
70حالة الأشعة عن بعد
1859استشارة فورية (تطبيق صحتي)
كانت هذه تفاصيل خبر علاج 7 8 ألف حاج وحاجة في مكة والمشاعر والطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.