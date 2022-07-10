شكرا لقرائتكم خبر علاج 7 8 ألف حاج وحاجة في مكة والمشاعر والطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت وزارة الصحة الخدمات العلاجية عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة، عرفات، مزدلفة، منى، الجمرات، الطائف، للحجاج الذين بلغ عددهم 78.433 حاجا وحاجة منذ اليوم الأول من ذي القعدة وحتى أمس.

وجهزت الوزارة خلال موسم الحج منشآتها الصحية لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن، حيث بلغ عدد المستشفيات 23 مستشفى، يساندها 147 مركزا صحيا، وزادت سعتها السريرية إلى 4654 سريرا، فيما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة 1080، والمخصصة لضربات الشمس 238، وعدد الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن نحو 25 ألف ممارس.

وأعدت الوزارة نقاطا طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وكثفت جهودها في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف، إضافة إلى توفير 180 سيارة إسعاف، وتهيئة 16مركز طوارئ على منشأة جسر الجمرات في مشعر منى.

كما قدمت الوزارة ممثلة بمستشفى الطوارئ في منى خدماتها لأكثر من 1800 حاج منذ بداية تشغيله في اليوم السابع وحتى العاشر من ذي الحجة. وأوضحت «الصحة» أن المستشفى قدم خدماته العلاجية والإسعافية إلى 256 حالة متنوعة بقسم الطوارئ، و1100 مراجع للعيادات، و27 منوما، كما استقبل المستشفى 5 حالات إنقاذ حياة تم نقل 4 منها إلى مستشفى مدينة الملك عبدالله بمكة المكرمة، وحالة واحدة لمستشفى النور، فضلا عن 4 حالات بقسم العناية المركزة، وجميعهم قد خرجوا من المستشفى.

الخدمات العلاجية التي تلقاها الحجاج

8 عمليات قلب مفتوح

155 قسطرة قلبية

345 عملية غسيل كلوي

10عمليات مناظير

230عملية جراحية

732دخلوا إلى المستشفيات

8حالات تشخيص جلطات دماغية

70حالة الأشعة عن بعد

1859استشارة فورية (تطبيق صحتي)