تنقية الهواء كل20 دقيقة بالمشعر الحرام

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وشهدت أروقة مسجد المشعر الحرام انسيابية لدى دخول وخروج الحجاج، وتأديتهم لصلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، اقتداء بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، في أجواء تملؤها الطمأنينة والسكينة والخشوع.وهيأت الوزارة مسجد المشعر الحرام ومرافقه، كما جرى إطلاق أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف وتنقية الهواء بالمسجد، حيث يتم تنقية الهواء كل عشرين دقيقة بنسبة 100%، فيما جهز المسجد بالسجاد، إلى جانب تقديم خدمة الفتوى الآلية، وتوزيع آلاف الكتيبات والمطويات الخاصة بمناسك الحج.
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