شكرا لقرائتكم خبر بروتوكول الإيواء.. عناية صحية بالحجاج داخل مساكنهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تولي المملكة اهتماما بالغا بقطاع الصحة، وتسعى لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لكل من المواطنين، والمقيمين، والزوار، وضيوف الرحمن، وقد انعكس هذا الاهتمام على جهود وزارة الصحة وبوابتها الالكترونية التي تعد إحدى أهم القنوات الفعالة في التواصل بين الوزارة والمستفيدين من خدماتها.

وأصدرت الوزارة عدة بروتوكولات لتوضيح الاشتراطات والإرشادات الصحية المتعلقة بالقادمين إلى المملكة لأداء فريضة الحج، أو العمرة، أو العمل الموسمي في مناطق الحج والعمرة لموسم 1443هـ .

وفيما يلى كل ما يتعلق ببروتوكول مرافق الإيواء.

الوقاية

• لا يلزم قياس درجة الحرارة عند المداخل.

• السماح بالفعاليات والمعارض والمؤتمرات وتطبيق البروتوكولات الخاصة مع ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة إن لزم الأمر.

• تمنع المصافحة.

• إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات.

• عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة والأماكن المغلقة، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

• تطبق مطاعم ومقاهي الفنادق كافة إجراءات بروتوكولات المطاعم والمقاهي.

• تطبق الفنادق كافة إجراءات بروتوكولات المساجد فيما يخص تطبيق الاشتراطات الصحية للمنطقة المخصصة للصلاة.

• تطبق الفنادق كافة إجراءات الاشتراطات الصحية لقاعات الأفراح والمناسبات وفقا للبروتوكول الخاص بذلك.

• تطبق الفنادق بروتوكولات الصالات والمراكز الرياضية فيما يخص إعادة فتح صالات كمال الأجسام والصالات الرياضية.

• السماح بخدمة المساج والحمام المغربي وحمام السونا وفقا للبروتوكولات الخاصة بها.

• يتم التنظيف والتطهير للأسطح والمرافق ودورات المياه بشكل دوري واتباع الاشتراطات حسب الدليل العلمي للتطهير على الرابط.

• يتم السماح بجميع الشاشات العامة أو الأجهزة التي تعمل باللمس مثل أجهزة الاستعلام وما في حكمها.

• اتباع بروتوكولات قطاع النقل فيما يخص نقل الموظفين.

• السماح بالفعاليات والمعارض والمؤتمرات وتطبيق البروتوكولات الخاصة مع ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة إن لزم الأمر.

• ضمان التهوية الجيدة للمنشأة.

• التخلص من النفايات بشكل دوري.

التوعية

• الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الخاصة بمرض كورونا (المصادر الرسمية تشمل: وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة).

• نشر الملصقات التوعوية الصادرة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة في الأماكن البارزة، وأن تتضمن التالي:

• طرق انتشار المرض والوقاية منه.

• التوعية بغسل الأيدي وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين والحث على الاهتمام بالعناية الشخصية والرعاية الصحية.

• اتباع آداب العطاس والسعال (استخدام المناديل الورقية والتخلص منها بأسرع وقت ممكن، استخدام المرفق عن طريق ثني الذراع).

التنفيذ

يوصى بتعيين مشرفين مسؤولين عن تطبيق الاشتراطات الوقائية.