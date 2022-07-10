شكرا لقرائتكم خبر خادم الحرمين: نحمد الله على تسهيل عودة الحجاج بعد الظروف الاستثنائية الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كلمة لحجاج بيت الله الحرام وضيوف المملكة والمواطنين والمقيمين، والمسلمين في كل مكان.

وقال خادم الحرمين الشريفين «بعد الظروف الاستثنائية الصحية التي عصفت بالعالم أجمع؛ نحمد الله على تسهيل عودة الحجاج بفضله سبحانه ثم بفضل الجهود الضخمة التي بذلها العاملون في القطاعات كافة، في المملكة، فلهم الشكر على ما قدموا وما يقدموا، امتدادا لما شرف الله بلادنا به من خدمة الحرمين الشريفين، ورعاية ضيوف الرحمن، والسهر على راحتهم، فلله الحمد والشكر على فضله العظيم».

وأضاف الملك سلمان بن عبدالعزيز: نتيجة للنجاح الكبير الذي حققته المملكة في مواجهة جائحة ( كورونا )، رفعنا عدد حجاج موسم هذا العام ليكون مليون حاج من الداخل والخارج، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية الوقائية، حرصا على سلامة الحجاج، وعناية بصحتهم.

فيما يلي نصها:

قال خادم الحرمين الشريفين في تغريدة على منصة تويتر : نحمد الله سبحانه أن رأينا حجاج بيته، من مختلف دول العالم، يؤدون مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وإننا ونحن نفخر بشرف خدمة الحجاج ؛ نهنئ جميع المسلمين بعيد الأضحى المبارك، سائلين المولى أن يجعل هذا العيد، عيد خير وسلام على العالم أجمع.

وكل عام وأنتم بخير.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله القائل «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا»، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وآله وصحبه أجمعين.

إخواني وأخواتي حجاج بيت الله الحرام:

إخواني ضيوف المملكة العربية السعودية:

أبنائي وبناتي المواطنين، إخواني وأخواتي المقيمين على أرض بلادنا الغالية:

أيها المسلمون والمسلمات في كل مكان:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.

أحييكم من أرض الرسالة ومهبط الوحي، سائلا المولى الكريم أن يتقبل من حجاج بيته، وأن يجعل حجهم مقبولا، وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا.

بعد الظروف الاستثنائية الصحية التي عصفت بالعالم أجمع؛ نحمد الله على تسهيل عودة الحجاج بفضله سبحانه ثم بفضل الجهود الضخمة التي بذلها العاملون في القطاعات كافة، في المملكة العربية السعودية، فلهم الشكر على ما قدموا وما يقدموا، امتدادا لما شرف الله بلادنا به من خدمة الحرمين الشريفين، ورعاية ضيوف الرحمن، والسهر على راحتهم، فلله الحمد والشكر على فضله العظيم.

إخواني وأخواتي المسلمين والمسلمات:

نتيجة للنجاح الكبير الذي حققته المملكة في مواجهة جائحة (كورونا)، رفعنا عدد حجاج موسم هذا العام ليكون مليون حاج من الداخل والخارج، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية الوقائية، حرصا على سلامة الحجاج، وعناية بصحتهم.

اللهم تقبل من الحجاج حجهم، وبارك للمسلمين عيدهم.

وفقنا الله وإياكم لكل خير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.