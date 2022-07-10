شكرا لقرائتكم خبر المفتي: قيادتنا حولت المملكة إلى منارة إشعاع حضاري إسلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مفتى المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، أن القيادة الرشيدة حولت المملكة إلى منارة للإشعاع الحضاري الإسلامي.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلا الله تعالى أن يعيده بالخير واليمن والبركات، وأن يديم التقدم والازدهار على بلاد الحرمين الشريفين.

وقال «نشكر الله تعالى على نعمه وما أسبغه على المملكة من أمن وخير واستقرار، ونحمد الله تعالى أن وفق قيادة هذه البلاد المباركة لخدمة الحرمين الشريفين والتمسك بعقيدة التوحيد وتطبيق الشريعة وتعاليم الإسلام، حتى باتت المملكة منارة للإشعاع الحضاري الإسلامي المعبر عن الدين الحنيف في كل ربوع الأرض، فله الحمد والفضل والمنة».

وأشاد بتنظيم موسم الحج لهذا العام، وما قدمته القيادة من عناية ورعاية لكل حجاج بيت الله الحرام وزواره، وإعانتهم على أداء المناسك في أمن وسلام، وما وجهت به من إجراءات وتدابير لضمان صحة وسلامة الجميع، خاصة مع بدء استقبال الحجاج من خارج المملكة للمرة الأولى منذ اندلاع الجائحة، سائلا الله أن يتم فضله بتمام زوال هذه الغمة، وأن يحفظ الحرمين الشريفين وزوارهما من كل سوء وأن يتقبل منهم صالح الأعمال.

واختتم المفتي كلمته بقوله «نسأل الله أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة وأن يجازيه وسمو ولي عهده على تلك الجهود خير الجزاء، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والاستقرار، ووحدة أبنائها خلف قيادتهم الرشيدة، وأن يوفقهم على طريق التقدم والازدهار، ويحفظ هذه البلاد خاصة وبلاد المسلمين عامة من كل مكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه».