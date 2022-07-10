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الفيصل: نجاح نفرة الحجيج إلى مزدلفة خلال 4 ساعات

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية خالد الفيصل، نجاح نفرة ضيوف الرحمن من مشعر عرفات إلى مزدلفة، والتي اتسمت بالانسيابية في حركة الجموع.

وبين الأمير خالد الفيصل أن خطة النفرة تمت خلال 4 ساعات عبر قطار المشاعر، والنقل الترددي، ولم يسجل وقوع حوادث على كافة الأصعدة الأمنية، والمرورية، والصحية.

وأوضح أنه جرى تصعيد 899 ألفا و353 حاجا، منهم 205 آلاف حاج بواسطة قطار المشاعر، و699 ألفا و348 حاجا عبر 16 ألف حافلة، مشيرا إلى أن رحلة الحجاج تسير بكل يسر وطمأنينة بفضل الله تعالى، ثم بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده من خدمات وما سخرته من إمكانات وجندته من طاقات بشرية وآلية لتقديم أفضل الخدمات لوفود الرحمن وتوفير الرعاية الشاملة لهم منذ وصولهم وحتى مغادرتهم بعد أداء نسكهم إلى أوطانهم سالمين غانمين.

وأكد الفيصل أن جميع القطاعات والأجهزة الحكومية المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام تنفذ خططها وفق ما هو مرسوم لها بنجاح تام ولله الحمد.

خطة التصعيد

تصعيد 899 ألفا و353 حاجا

205 آلاف حاج بواسطة

قطار المشاعر

699 ألفا و348 حاجا

عبر 16 ألف حافلة

لا حوادث أمنية أو مرورية أو صحية

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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