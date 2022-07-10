الفيصل: نجاح نفرة الحجيج إلى مزدلفة خلال 4 ساعات

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وبين الأمير خالد الفيصل أن خطة النفرة تمت خلال 4 ساعات عبر قطار المشاعر، والنقل الترددي، ولم يسجل وقوع حوادث على كافة الأصعدة الأمنية، والمرورية، والصحية.وأوضح أنه جرى تصعيد 899 ألفا و353 حاجا، منهم 205 آلاف حاج بواسطة قطار المشاعر، و699 ألفا و348 حاجا عبر 16 ألف حافلة، مشيرا إلى أن رحلة الحجاج تسير بكل يسر وطمأنينة بفضل الله تعالى، ثم بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده من خدمات وما سخرته من إمكانات وجندته من طاقات بشرية وآلية لتقديم أفضل الخدمات لوفود الرحمن وتوفير الرعاية الشاملة لهم منذ وصولهم وحتى مغادرتهم بعد أداء نسكهم إلى أوطانهم سالمين غانمين.
وأكد الفيصل أن جميع القطاعات والأجهزة الحكومية المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام تنفذ خططها وفق ما هو مرسوم لها بنجاح تام ولله الحمد.
خطة التصعيد
تصعيد 899 ألفا و353 حاجا
205 آلاف حاج بواسطة
قطار المشاعر
699 ألفا و348 حاجا
عبر 16 ألف حافلة
لا حوادث أمنية أو مرورية أو صحية
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