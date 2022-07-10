شكرا لقرائتكم خبر الحجاج يرمون جمرة العقبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجرى الرمي دون تزاحم أو تدافع في الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات، مع توفر كل الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية والنظافة والدفاع المدني، إلى جانب رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحجيج في ساحات جسر الجمرات وعلى مداخله ومخارجه.واتسمت حركة الحجيج نحو جسر الجمرات والساحات المحيطة بها بالتدفق المتدرج والآمن على دفعات، وتوزعت على الأدوار حسب التنظيم المعد، والعودة لمواقع إقامتهم بانسيابية ومرونة، فيما اتسمت الطرق في مشعر منى إجمالا بالمرونة في الحركة المرورية للسيارات وتنقل الحجيج.
جسر الجمرات في أرقام
05 طوابق
12م ارتفاع كل طابق
950م طولالجسر
80م عرضالجسر
200 ألف م2 مساحته الإجمالية
11 مدخلا للجمرات
300ألف حاج الطاقة الاستيعابية في الساعة
مرافق الجسر
مهبط خاص بالطائرات
6 مبان للخدمات
900 كاميرا مراقبة
328 سلما كهربائيا
11 مبنى خاصا بالسلالم
4 أنفاق للسيارات والحافلات
نظام مراقبة متطور في عد الحجاج
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