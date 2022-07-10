شكرا لقرائتكم خبر الحجاج يرمون جمرة العقبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توافدت جموع ضيوف الرحمن منذ فجر أمس، أول أيام عيد الأضحى المبارك، لرمي جمرة العقبة في مشعر منى بسبع حصيات. وشهدت حركة ضيوف الرحمن انسيابية في التنقل وفق خطة التفويج المعدة لذلك.

وجرى الرمي دون تزاحم أو تدافع في الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات، مع توفر كل الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية والنظافة والدفاع المدني، إلى جانب رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحجيج في ساحات جسر الجمرات وعلى مداخله ومخارجه.

واتسمت حركة الحجيج نحو جسر الجمرات والساحات المحيطة بها بالتدفق المتدرج والآمن على دفعات، وتوزعت على الأدوار حسب التنظيم المعد، والعودة لمواقع إقامتهم بانسيابية ومرونة، فيما اتسمت الطرق في مشعر منى إجمالا بالمرونة في الحركة المرورية للسيارات وتنقل الحجيج.

جسر الجمرات في أرقام

05 طوابق

12م ارتفاع كل طابق

950م طولالجسر

80م عرضالجسر

200 ألف م2 مساحته الإجمالية

11 مدخلا للجمرات

300ألف حاج الطاقة الاستيعابية في الساعة

مرافق الجسر

مهبط خاص بالطائرات

6 مبان للخدمات

900 كاميرا مراقبة

328 سلما كهربائيا

11 مبنى خاصا بالسلالم

4 أنفاق للسيارات والحافلات

نظام مراقبة متطور في عد الحجاج