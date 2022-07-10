جامعة أم القرى تقدم 30 بحثا متخصصا لخدمة الحجاج

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وتقدم الجامعة ممثلة بمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الذي يعد مركزا بحثيا متفردا على المستوى العالمي؛ كونه يخدم حدثا فريدا وتجمعا لا مثيل له؛ لذلك اختلفت أهدافه البحثية عن نظائره في العالم من ناحية اختصاصه بالحج والمشاعر المقدسة والمدينتين المقدستين، وما يرتبط بهما من أمور تخطيطية أو بيئية أو إنسانية، وما قدمه من أبحاث تجاوزت هذا العام 30 بحثا متخصِصا.كما تساهم الجامعة بخبرائها من خلال الدراسات والمشاريع الاستشارية والدورات التدريبية التي يقدمها معهد البحوث والدراسات الاستشارية بالتعاقد مع الجهات المتخصصة ومنها وزارة الحج، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة تطوير مكة المكرمة، وبلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية ما يفوق 11,280 شخص.
جهود الجامعة في العمل التطوعي بالحج
- إكساب المتطوعين المهارات اللازمة لهم
- تأهيلهم بالتنسيق مع الجهات المعنية في الحج
- عدد المتطوعين بلغ 2017 لهذا العام
- توفير عدد من الفرص اللازمة للمتطوعين
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