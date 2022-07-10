شكرا لقرائتكم خبر جامعة أم القرى تقدم 30 بحثا متخصصا لخدمة الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبذل جامعة أم القرى سنويا الكثير من الجهود الحثيثة لخدمة الحجاج والمعتمرين في موسم الحج والعمرة؛ مسخرة بذلك طاقاتها البشرية والعلمية والبحثية والإدارية وغيرها لتوفير أفضل الخدمات، وذلك ضمن سعى الجامعة لتطوير وتحسين تجربة الحاج والمعتمر، وفق استراتيجيتها 2027 الخاصة بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين من الأبحاث والابتكارات والخدمات التعليمية والتطوعية.

وتقدم الجامعة ممثلة بمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الذي يعد مركزا بحثيا متفردا على المستوى العالمي؛ كونه يخدم حدثا فريدا وتجمعا لا مثيل له؛ لذلك اختلفت أهدافه البحثية عن نظائره في العالم من ناحية اختصاصه بالحج والمشاعر المقدسة والمدينتين المقدستين، وما يرتبط بهما من أمور تخطيطية أو بيئية أو إنسانية، وما قدمه من أبحاث تجاوزت هذا العام 30 بحثا متخصِصا.

كما تساهم الجامعة بخبرائها من خلال الدراسات والمشاريع الاستشارية والدورات التدريبية التي يقدمها معهد البحوث والدراسات الاستشارية بالتعاقد مع الجهات المتخصصة ومنها وزارة الحج، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة تطوير مكة المكرمة، وبلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية ما يفوق 11,280 شخص.

جهود الجامعة في العمل التطوعي بالحج

