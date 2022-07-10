آل الشيخ: خطط عالية الدقة وراء نجاح موسم الحج

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ورفع آل الشيخ التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وما تحقق من نجاحات في أعمال وتنظيم الحج، سائلا الله أن يختم للحجاج مناسكهم بالقبول، وأن يستجيب دعاءهم وأن يديم على القيادة الرشيدة والشعب السعودي الأمن والأمان والتقدم والاستقرار والازدهار.ونوّه في تصريح له بهذه المناسبة بما تحقق من نجاح في أعمال وتنظيم حج هذا العام، والذي تم بفضل من الله عز وجل، ثم بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها خادم الحرمين وولي العهد، ليتمكن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة في ظل منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات التي تتشارك فيها مختلف القطاعات الحكومية.
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