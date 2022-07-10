شكرا لقرائتكم خبر آل الشيخ: خطط عالية الدقة وراء نجاح موسم الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن نجاح موسم حج هذا العام جاء نتيجة الالتزام بتطبيق الخطط (الأمنية، والصحية، والوقائية، والتنظيمية، والخدمية، والإرشادية) كافة، وتنفيذها بشكل كامل وبدقة عالية، وفق آلية منضبطة ومحكمة منذ وصول الحجاج إلى مكة المكرمة، وخلال فترة إقامتهم بالمشاعر المقدسة، وأثناء تنقلاتهم وأدائهم لمناسكهم.

ورفع آل الشيخ التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وما تحقق من نجاحات في أعمال وتنظيم الحج، سائلا الله أن يختم للحجاج مناسكهم بالقبول، وأن يستجيب دعاءهم وأن يديم على القيادة الرشيدة والشعب السعودي الأمن والأمان والتقدم والاستقرار والازدهار.

ونوّه في تصريح له بهذه المناسبة بما تحقق من نجاح في أعمال وتنظيم حج هذا العام، والذي تم بفضل من الله عز وجل، ثم بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها خادم الحرمين وولي العهد، ليتمكن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة في ظل منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات التي تتشارك فيها مختلف القطاعات الحكومية.