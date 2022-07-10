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آل الشيخ: خطط عالية الدقة وراء نجاح موسم الحج

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن نجاح موسم حج هذا العام جاء نتيجة الالتزام بتطبيق الخطط (الأمنية، والصحية، والوقائية، والتنظيمية، والخدمية، والإرشادية) كافة، وتنفيذها بشكل كامل وبدقة عالية، وفق آلية منضبطة ومحكمة منذ وصول الحجاج إلى مكة المكرمة، وخلال فترة إقامتهم بالمشاعر المقدسة، وأثناء تنقلاتهم وأدائهم لمناسكهم.

ورفع آل الشيخ التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وما تحقق من نجاحات في أعمال وتنظيم الحج، سائلا الله أن يختم للحجاج مناسكهم بالقبول، وأن يستجيب دعاءهم وأن يديم على القيادة الرشيدة والشعب السعودي الأمن والأمان والتقدم والاستقرار والازدهار.

ونوّه في تصريح له بهذه المناسبة بما تحقق من نجاح في أعمال وتنظيم حج هذا العام، والذي تم بفضل من الله عز وجل، ثم بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها خادم الحرمين وولي العهد، ليتمكن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة في ظل منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات التي تتشارك فيها مختلف القطاعات الحكومية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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