شكرا لقرائتكم خبر تطوع الشباب.. صورة مشرقة في قلب المشاعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويخضع العمل التطوعي لدورات وورش عمل، خاصة في مجال توجيه الحجاج في الطرق وأماكن التوقف، والانطلاق للمشاعر المقدسة والعودة منها، ويزيد هذا العمل في المواسم الحارة وساعات الذروة؛ بهدف تسخير المتطوعين لخبراتهم في خدمة حجاج بيت الله الحرام؛ حيث خصصت وزارة الحج والعمرة ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام على موقعها الالكتروني منصة لبرنامج «كن عونا»، كمبادرة تطمح للاستفادة من جهود المتطوعين وضمان جودة الخدمات التطوعية للحجاج، ودعم القطاع غير الربحي.ويهدف برنامج «كن عونا» إلى تنظيم وتقنين المشاركة الاجتماعية في موسم الحج عبر آلية معتمدة للتنسيق بين القوى التطوعية والجهات المعنية، للارتقاء بمستوى ونوعية الخدمة المقدمة، إضافة إلى قياس أداء وفعالية الجهود التطوعية وفق معايير واضحة ومدروسة ومحددة، بما يواكب أهم وأبرز التطورات واستخدام التقنيات الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن.
وأكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، تمركز المتطوعين في المواقع التابعة للوزارة بمكة المكرمة التي تتطلب خدمات وتسهيلات للحجاج، لتقديم خدمات تشمل الاستقبال والتوديع، والتطوع البيئي، والإرشاد والتوجيه، والتطوع الصحي، والترجمة.
صور وأشكال العمل التطوعي
- الأعمال الميدانية
- مهارات الترجمة بلغات الحجاج
- الخدمات الأخرى المكتبية
- مساعدة الحجاج لحظة وصولهم
- توفير سبل الراحة لضيوف الرحمن
كانت هذه تفاصيل خبر تطوع الشباب.. صورة مشرقة في قلب المشاعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.