شكرا لقرائتكم خبر تطوع الشباب.. صورة مشرقة في قلب المشاعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعزز العمل التطوعي في الحج بكافة صوره وأشكاله دور الشباب السعودي من الجنسين في خدمة ضيوف الرحمن؛ مكرسين وقتهم وجهدهم؛ لتقديم أشكال متفاوتة من المساعدة لمن يحتاجها من الحجاج بما يمكنهم من أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة، وذلك بما يحقق رؤية المملكة 2030؛ وتسهيل فريضة الحج على حجاج بيت الله الحرام.

ويخضع العمل التطوعي لدورات وورش عمل، خاصة في مجال توجيه الحجاج في الطرق وأماكن التوقف، والانطلاق للمشاعر المقدسة والعودة منها، ويزيد هذا العمل في المواسم الحارة وساعات الذروة؛ بهدف تسخير المتطوعين لخبراتهم في خدمة حجاج بيت الله الحرام؛ حيث خصصت وزارة الحج والعمرة ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام على موقعها الالكتروني منصة لبرنامج «كن عونا»، كمبادرة تطمح للاستفادة من جهود المتطوعين وضمان جودة الخدمات التطوعية للحجاج، ودعم القطاع غير الربحي.

ويهدف برنامج «كن عونا» إلى تنظيم وتقنين المشاركة الاجتماعية في موسم الحج عبر آلية معتمدة للتنسيق بين القوى التطوعية والجهات المعنية، للارتقاء بمستوى ونوعية الخدمة المقدمة، إضافة إلى قياس أداء وفعالية الجهود التطوعية وفق معايير واضحة ومدروسة ومحددة، بما يواكب أهم وأبرز التطورات واستخدام التقنيات الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن.

وأكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، تمركز المتطوعين في المواقع التابعة للوزارة بمكة المكرمة التي تتطلب خدمات وتسهيلات للحجاج، لتقديم خدمات تشمل الاستقبال والتوديع، والتطوع البيئي، والإرشاد والتوجيه، والتطوع الصحي، والترجمة.

صور وأشكال العمل التطوعي

