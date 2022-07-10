ترجمة خطبة عرفة حول العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نسبة الاستماع حسب الدولة 600 مليون زيارة لمنصة منارة الحرمين 219 مليونا استمعوا لترجمة الخطبة 219 مليونا استمعوا لترجمة الخطبة 14لغة تمت الترجمة إليها 68مليونا من إندونيسيا 38مليونا من باكستان الإسلامية 32 مليونا من الهند 22مليونا من بنجلاديش 12مليونا من الصين 19مليونا من مصر 6ملايين من الولايات المتحدة 3ملايين من ماليزيا نسبة الاستماع حسب اللغة 29 % الملايو 18 % الإنجليزية 13 % الأوردية 11 % الهوسا 9 % البنجالية 4 % الفرنسية 3 % التركية 2.3 % التاميلية 2 % الفارسية نسبة الاستماع من الأجهزة 99 % أجهزة الكمبيوتر 1 % أجهزة الجوال

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