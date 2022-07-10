ترجمة خطبة عرفة حول العالم

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600 مليون زيارة لمنصة منارة الحرمين219 مليونا استمعوا لترجمة الخطبة
14لغة تمت الترجمة إليها
68مليونا من إندونيسيا
38مليونا من باكستان الإسلامية
32 مليونا من الهند
22مليونا من بنجلاديش
12مليونا من الصين
19مليونا من مصر
6ملايين من الولايات المتحدة
3ملايين من ماليزيا
نسبة الاستماع حسب اللغة
29 % الملايو
18 % الإنجليزية
13 % الأوردية
11 % الهوسا
9 % البنجالية
4 % الفرنسية
3 % التركية
2.3 % التاميلية
2 % الفارسية
نسبة الاستماع من الأجهزة
99 % أجهزة الكمبيوتر
1 % أجهزة الجوال
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.