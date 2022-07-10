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ترجمة خطبة عرفة حول العالم

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- بواسطة أيمن الوشواش - نسبة الاستماع حسب الدولة

600 مليون زيارة لمنصة منارة الحرمين

219 مليونا استمعوا لترجمة الخطبة

14لغة تمت الترجمة إليها

68مليونا من إندونيسيا

38مليونا من باكستان الإسلامية

32 مليونا من الهند

22مليونا من بنجلاديش

12مليونا من الصين

19مليونا من مصر

6ملايين من الولايات المتحدة

3ملايين من ماليزيا

نسبة الاستماع حسب اللغة

29 % الملايو

18 % الإنجليزية

13 % الأوردية

11 % الهوسا

9 % البنجالية

4 % الفرنسية

3 % التركية

2.3 % التاميلية

2 % الفارسية

نسبة الاستماع من الأجهزة

99 % أجهزة الكمبيوتر

1 % أجهزة الجوال

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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