المواعيد المجدولة تتصدر أسباب نجاح النفرة إلى مزدلفة

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وأوضحت الوزارة أن عملية التفويج إلى مزدلفة تمت وفقا للخطة والجداول المحددة مسبقا، وتم تطبيقها في مواعيدها المجدولة من بداية الساعة السابعة مساء، وبلغ عدد الحافلات المستخدمة في التصعيد من مشعر عرفات 6372 حافلة، فيما تم نقل نحو 200 ألف حاج عبر قطار المشاعر، وبلغت نسبة التفويج لكافة الحجاج 100%، والتي استمرت إلى ما قبل منتصف الليل.وتتولى الوزارة ممثلة بوحدة التفويج وبالتنسيق مع القيادة العامة للمرور وشركات الطوافة حجاج بيت الله الحرام القادمين من خارج المملكة ومن داخلها، بالإضافة إلى التنسيق مع قيادات المشاعر والنقابة العامة للسيارات لتحديد مسارات الحافلات في جميع عمليات التصعيد والإفاضة والنفرة بالمشاعر المقدسة، والتي تستوعب حركة حجاج مطوفي الدول العربية، وحجاج جنوب شرق آسيا، وحجاج تركيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا، وحجاج أفريقيا، وجنوب آسيا، وحجاج إيران، وتتقيد الخطة الزمنية لنقل الحجاج بمسارات مخصصة لكل مركز، والتحكم في تدفقات حركة الحافلات من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة.
يذكر أن عمليات التفويج لموسم حج العام الحالي 1443هـ مستمرة في المشاعر المقدسة، لتشمل طواف الإفاضة، ورمي الجمرات لمدة 3 أيام، بالإضافة إلى طواف الوداع لحجاج الداخل والخارج حتى مغادرة الحجاج إلى بلادهم أو إلى المدينة المنورة.
وقد بدأت عمليات التفويج من قدوم الحجاج عبر المنافذ البرية، والمطارات الجوية، والميناء البحري، بالاعتماد على وسائل التقنية المتقدمة، ضمن خطط منظمة، وأوقات متفرقة، وأماكن متنوعة حتى يعود الحجاج بسلام آمنين إلى بلادهم.
خطة التفويج
6372 حافلة استخدمت في التصعيد
200 ألف حاج نقلوا بقطار المشاعر
100 % نسبة التفويج لكل الحجاج
التفويج من 7 مساء لمنتصف الليل
التفويج لرمي الجمرات لمدة 3 أيام
12مرحلة لتفويج ونقل الحجاج
- مكة المكرمة إلى المسجد الحرام (طواف القدوم)
- مكة المكرمة إلى مخيمات مشعر منى (يوم التروية)
- مكة المكرمة إلى مخيمات مشعر عرفات
- مشعر منى إلى مشعر عرفات
- مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة
- مشعر مزدلفة إلى مشعر منى
- مشعر منى إلى منشأة الجمرات أيام 10-11-12-13
- مشعر منى إلى المسجد الحرام (طواف الإفاضة أيام 10 و11)
- مشعر منى إلى مساكن مكة المكرمة (يوم 12)
- مكة المكرمة إلى المسجد الحرام (طواف الوداع يوم 13 لحجاج الداخل)
- مشعر منى إلى المسجد الحرام (طواف الإفاضة (12 و13) لحجاج الداخل
- مشعر منى إلى مساكن مكة المكرمة (يوم 13)
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