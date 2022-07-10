ضيوف برنامج خادم الحرمين يستقرون بمنى

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وأدى حجاج البرنامج الركن الأكبر من أركان الحج بالوقوف بعرفة، ثم باتوا ليلتهم في «مزدلفة» تحفهم عناية الله تعالى ورعايته، يعيشون الأجواء الإيمانية وسط خدمات متكاملة تحيطهم من كل جانب، لينعم الحجاج بكل التسهيلات والخدمات المقدمة.ويواصل ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة خلال أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث «الصغرى ثم الوسطى، وأخيرا جمرة العقبة الكبرى»، حيث ينعم ضيوف الرحمن خلال وجودهم في مشعر منى بجميع الخدمات التي يحتاجها الحاج.
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