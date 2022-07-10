شكرا لقرائتكم خبر حجاج يوثقون رحلتهم بالصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حرص عدد كبير من حجاج بيت الله الحرام على توثيق رحلتهم الإيمانية إلى المشاعر المقدسة بالصور، والتقاط (السيلفي) لأنفسهم وهم يؤدون مناسك الحج.

وظهر عدد من الحجاج ـ خاصة الشباب ـ وهم يلتقطون الصور على جبل عرفات أمس، وأمام مسجد نمرة، وعلى جبل النور، يوثقون المشاهد الاستثنائية التي لا تتكرر سوى مرة واحدة في العام.

وحرصوا على بث عدد من صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مبتهجين بوجودهم في أطهر بقاع الأرض، ومعبرين عن امتنانهم الكبير للخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن.