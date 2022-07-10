روبوت الفتوى الآلي يتجول في المشاعر

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والتقى خلال الجولة بالدعاة والمترجمين المشاركين في كبائن التوعية الإسلامية في مشعر مزدلفة واطمأن على مستوى الخدمات التوعوية والإرشادية المقدمة لضيوف الرحمن في مزدلفة.كما شاهد خلال الجولة أجهزة الاتصال المرئي التي وفرتها الوزارة ويتواصل من خلالها الدعاة بالحجاج لتقديم الفتاوى عبرها، وكذلك روبوت الفتوى الآلي الذي يحاكي الخدمات الالكترونية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مواكبة لرؤية 2030.
وحث وزير الشؤون الإسلامية الدعاة المشاركين في توعية ضيوف الرحمن على بذل مزيد من الجهد في سبيل توعية وإرشاد ضيوف الرحمن كي يؤدوا مناسكهم وفق المنهج الصحيح وبكل يسر وطمأنينة، منوها بما تقدمه القيادة الرشيدة من خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام خلال رحلة الحج، ودعم ومساندة أجهزة الدولة لتقوم بدورها المنوط بها تماشيا مع رسالة المملكة.
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