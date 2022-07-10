ارتفاع 40% بحجم حركة البيانات عن موسم 2019

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ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع التطوير الذي شهده موسم حج هذا العام من زيادة نوعية في التقنيات والتوسعات التي أسهمت في رفع تجربة الحاج وانسيابية الحركة، حيث وصل ارتفاع عدد مواقع شبكة الجيل الخامس إلى 132% في حجم موارد الشبكة، كما شهد تحولا ونقلة نوعية في المؤشرات وطريقة متابعة الخدمات وتجربة ضيوف الرحمن من خلال الإدارة المركزية في مركز التحكم بالعمليات الرقمية DOCC والأذرع الميدانية في محافظة جدة ومدينة مكة المكرمة.وقامت stc بأعمال توسعة مع القطاعات الحيوية والخدمية تزيد على 33% في موسم حج هذا العام، إضافة إلى إنشاء دوائر خاصة عالية السرعة لربط عدة مطارات دولية بالمملكة للإسهام في الخدمات التي تقدمها المملكة لتسهيل قدوم الحجاج من بلدانهم بيسر وسهولة.
وحققت حلول شبكة الاتصالات الحرجة «تيترا» المقدمة من شركة specialized by stc للجهات الحكومية والخاصة المشاركة في الحج معدل وفرة وصلت إلى 100% لضمان استمرارية التواصل مع الفرق الميدانية عبر خدمتي ميقات ومناسك التي توفر التواصل الفوري للحالات الحرجة والطارئة عبر اتصال آمن ومشفر وموثوق بين فرق العمل من خلال 138 موقعا توفر التغطية الكاملة لمناطق الحج.
حجم حركة البيانات
- شبكة الجيل الخامس والرابع تستحوذ على 96%
- ارتفاع عدد مواقع شبكة الجيل الخامس إلى 132%
- معدل وفرة 100 % لشبكة الاتصالات الحرجة
- 138 موقعا توفر التغطية الكاملة لمناطق الحج
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