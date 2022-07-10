تغطية داخلية للهاتف الجوال في المسجد الحرام

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ويستهدف مشروع التغطية الداخلية لشبكة الجوال في الحرم المكي الذي يتوقع عند اكتمال تشغيل جميع عناصره أن يكون من أكبر مشاريع حلول التغطية الداخلية على مستوى العالم، ويستهدف خدمة أكثر من مليونين حاج ومعتمر وزائر، ويشمل تركيب 4 آلاف هوائي، وأكثر من 800 كلم من الكيابل، وكذلك تركيب 1300 مقوي إشارة فرعية، وتبرز أهمية تعزيز الشبكات في رفع مستوى خدمات الهاتف المتنقل، وتأمين تغطية أفضل لاستيعاب الأعداد المتوقعة مستقبلا لضيوف الرحمن، وتحسين تجربة المستخدم برفع سرعات الإنترنت المتنقل، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الأبراج الخارجية، وتحسين المشهد الحضري في محيط الحرم.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبذل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ووزارة المالية، والرئاسة العامة لشؤون الحرمين، جهودا حثيثة لاستكمال مشروع «شبكات التغطية الداخلية للهاتف الجوال»، ويهدف المشروع الذي استكملت مرحلته الأولى إلى توفير بنية رقمية متطورة في المسجد الحرام تمكن من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وإيجاد بيئة استثمارية جذابة لتطوير تطبيقات خدمية ذكية لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار.ويستهدف مشروع التغطية الداخلية لشبكة الجوال في الحرم المكي الذي يتوقع عند اكتمال تشغيل جميع عناصره أن يكون من أكبر مشاريع حلول التغطية الداخلية على مستوى العالم، ويستهدف خدمة أكثر من مليونين حاج ومعتمر وزائر، ويشمل تركيب 4 آلاف هوائي، وأكثر من 800 كلم من الكيابل، وكذلك تركيب 1300 مقوي إشارة فرعية، وتبرز أهمية تعزيز الشبكات في رفع مستوى خدمات الهاتف المتنقل، وتأمين تغطية أفضل لاستيعاب الأعداد المتوقعة مستقبلا لضيوف الرحمن، وتحسين تجربة المستخدم برفع سرعات الإنترنت المتنقل، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الأبراج الخارجية، وتحسين المشهد الحضري في محيط الحرم.

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