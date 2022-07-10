13.5 مليون مكالمة خلال يوم في الحج

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وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات البالغ (805.92 ميجابايت/ مشترك)، متجاوزا 3 أضعاف معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 200 ميجابايت/ مشترك، مشيرة إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكا للبيانات هي: (يوتيوب، تك توك، سناب شات، فيس بوك، انستقرام).وأظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل قد بلغت 271.66 ميجابت/ثانية، بنسبة زيادة 15% مقارنة بالعام الماضي، وأن معدل سرعات رفع الإنترنت المتنقل 35.2 ميجابت/ثانية، بنسبة زيادة 15% مقارنة بالعام الماضي، فيما تجاوز عدد المكالمات المحلية 12 مليون مكالمة، وعدد المكالمات الدولية 1.41 مليون مكالمة بنسبة نجاح تجاوزت 89%.
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