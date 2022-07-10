شكرا لقرائتكم خبر 13.5 مليون مكالمة خلال يوم في الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بينما بلغ عدد المكالمات الداخلية والخارجية 13.5 مليون مكالمة، أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن حجم استهلاك البيانات 3.16 آلاف تيرابايت، بما يعادل مشاهدة 1.29 مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080p HD بمكة المكرمة ليوم التاسع من ذي الحجة.

وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات البالغ (805.92 ميجابايت/ مشترك)، متجاوزا 3 أضعاف معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 200 ميجابايت/ مشترك، مشيرة إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكا للبيانات هي: (يوتيوب، تك توك، سناب شات، فيس بوك، انستقرام).

وأظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل قد بلغت 271.66 ميجابت/ثانية، بنسبة زيادة 15% مقارنة بالعام الماضي، وأن معدل سرعات رفع الإنترنت المتنقل 35.2 ميجابت/ثانية، بنسبة زيادة 15% مقارنة بالعام الماضي، فيما تجاوز عدد المكالمات المحلية 12 مليون مكالمة، وعدد المكالمات الدولية 1.41 مليون مكالمة بنسبة نجاح تجاوزت 89%.