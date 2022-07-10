765 ألف م3 من المياه للحجاج خلال 24 ساعة

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وواصلت الشركة عملياتها التشغيلية لمنظومة الخدمات المائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، من خلال الضخ على مدار الساعة لشبكات المشاعر المقدسة ولمرافق المسجد الحرام، فيما كان ضخ المياه للأحياء المخدومة بالشبكات في مكة المكرمة بمعدل 21 ساعة في اليوم.وأكدت الشركة أنه وبفضل من الله لم يتم تسجيل أي انقطاعات أو حالات مؤثرة في عملياتها التشغيلية، مؤكدة الجاهزية التامة للفرق الميدانية لمباشرة ومعالجة أي طارئ -لا سمح الله- وفقا للممارسات المهنية المعتمدة.
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