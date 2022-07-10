“فاو”: تراجع مؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية ووفرة في المحاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، أن مؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية سجّل تراجعًا طفيفًا خلال شهر يونيو الماضي، وذلك للشهر الثالث.
وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية 154.2 نقطة في شهر يونيو 2022، أي بانخفاض قدره 2.3% عما كان عليه خلال شهر مايو.
وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 166.3 نقطة في يونيو الماضي، أي بانخفاض قدره 4.1% مقارنة بشهر مايو، وإن كان لا يزال أعلى بـ27.6% من مستواه في يونيو 2021.
وتراجعت الأسعار الدولية للقمح 5.7% في يونيو الماضي، ولكنها بقيت أعلى بـ48.5% من قيمتها قبل عام من الآن.
وبحسب “الاقتصادية” يعزى التراجع إلى التوفر الموسمي من عمليات الحصاد الجديدة في بلدان النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وتحسن أحوال المحاصيل في بعض من البلدان المنتجة الرئيسة، وارتفاع توقعات الإنتاج في الاتحاد الروسي.
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وانخفضت أيضًا الأسعار الدولية للحبوب الخشنة 4.1%، ولكنها بقيت أعلى بـ18.4% من مستوياتها في وقت سابق من العام.
كما انخفضت الأسعار العالمية للذرة 3.5 في المائة من شهر إلى آخر بسبب ارتفاع الكميات الموسمية المتاحة في كل من الأرجنتين والبرازيل وتحسن أحوال المحاصيل في الولايات المتحدة الأمريكية.
وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية 211.8 نقطة في شهر حزيران (يونيو)، أي بتراجع 7.6 في المائة من شهر إلى آخر.
وانخفضت الأسعار العالمية لزيت النخيل بفضل ارتفاع الإنتاج الموسمي في البلدان المنتجة الرئيسة وتوقعات ارتفاع العرض من إندونيسيا.
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