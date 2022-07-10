محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية أنه تم تسجيل أول إصابة بفيروس جدري القرود في نيوزيلندا.
وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم أن حالة الإصابة لشخص في الثلاثينات من عمره يعيش في مدينة أوكلاند ، مشيرة إلى أنه عاد مؤخرا من الخارج من دولة ظهرت بها حالات إصابة بفيروس جدري القرود.
وأشارت إلى أن هناك عددا قليلا جدا من المخالطين للحالة المصابة، حيث صدرت لهم نصائح بمراقبة الأعراض.
يذكر أن فيروس جدري القرود يتسبب في أعراض حمى وطفح جلدي يؤدي لبروز حبوب على الجلد، وعادة ما يكون خفيفا لكن هناك سلالتين خطيرتين له تؤدي إحداهما لوفيات تصل إلى 10% والأخرى لوفاة نحو 1% من المصابين.
كانت هذه تفاصيل خبر نيوزيلندا تسجل أول إصابة بفيروس جدري القرود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.