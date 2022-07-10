مطار الملك عبدالعزيز يتيح لضيوف الرحمن شحن ماء زمزم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي عن إمكانية شحن عبوات زمزم للحجاج العائدين إلى بلدانهم عبر الرحلات الدولية من مختلف صالات السفر؛ حيث يسمح للحاج بشراء عبوة زمزم واحدة فقط من أحد نقاط البيع في صالات المطار؛ مخصصاً سيوراً لشحن عبوات زمزم ولا تشحن ضمن الأمتعة الأخرى.

ويستعد مطار المؤسس خلال المرحلة المقبلة لبث العديد من الرسائل التوعوية والتثقيفية عبر الوسائل الإعلامية كافة، وإيصالها لضيوف الرحمن وهم في مقار سكنهم في المشاعر المقدسة بما يضمن وصول المعلومات وزيادة الوعي بالتعليمات الخاصة بشحن الأمتعة داخل المطار وذلك عبر الصحف الورقية والإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وترجمة المحتويات والرسائل التوعوية، بالإضافة لرسائل نصية تخص شحن الأمتعة وأهم النصائح المتعلقة بها، ورسائل توعوية مقدمة لشحن عبوات زمزم لحجاج بيت الله الحرام.

يذكر أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي قد أطلق حملة توعوية ضمن مبادرة “خدمتكم شرف” التي أطلقتها مطارات القابضة عبر كافة مطارات المملكة وذلك بالتزامن مع موسم الحج والإجازة الصيفية، وتضمنت الرسائل التوعوية والتثقيفية تسهيل شحن الأمتعة خلال رحلة العودة والتأكد من الوزن المسموح حسب تذكرة السفر، وعدم وضع السوائل داخل الأمتعة، أو ربط الحقائب بحبال قد تؤدي لتعثر شحنها.

ويركز مطار الملك عبد العزيز الدولي عبر خطته التشغيلية على نقل الأمتعة وشحنها في مرحلة توديع المسافرين بما يضمن انسيابية العمل وتنظيمه داخل صالات المطار بما يساهم في تسريع إجراءات تفويج الحجاج في مرحلة المغادرة، في إطار حرص إدارة المطار على تيسير وتسهيل مرحلة المغادرة على ضيوف الرحمن وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والأمنية والتشغيلية داخل المطار؛ ليعود الحجاج المغادرين جوًا من مدينة جدة إلى داخل المملكة أو خارجها بسلام آمنين وبكل سلاسة واطمئنان.