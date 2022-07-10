السديس يعفي مدير الإنتاج المرئي لعدم إبراز دور رئاسة شؤون الحرمين

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس قراراً بإعفاء مساعد مدير عام الإنتاج المرئي والمسموع مدير مركز الإنتاج المرئي لقصور أدائه في إبراز جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في خدمة ضيوف الرحمن.

وأكد الرئيس العام أن الرئاسة لن تتهاون في أي تقصير وعلى الجميع العمل والجد والاجتهاد.

مشدداً على ضرورة تقديم الخدمات لضيوف الرحمن وإبرازها وفق معايير عالية وبجودة مميزة وفق تطلعات القيادة.

وكان السديس قد أصدر، السبت، قرارا بإعفاء مدير عام الإدارة العامة لشؤون المسعى والساعين، ومساعده، من منصبيهما، لتقصيرهما في أداء المهام" خلال ذروة توافد ضيوف الحجاج إلى المسجد الحرام، وفقا لموقع "رئاسة الحرمين".