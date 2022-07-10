قصة مسافر اتجه إلى أبها وحقائبه اتجهت لجورجيا تفتح معاناة ركاب الطائرات مع الشحن

تحدث المواطن عبدالعزيز آل فردان عن معاناته مع فقدان حقائبه حيث سافر عبر طائرة لإحدى الشركات المعروفة من الدمام إلى أبها ليفاجأ لاحقا بأن حقائبه اتجهت إلى دولة جورجيا.

وقال في تغريدة وأرسل نسخة منها إلى هيئة الطيران المدني: "سافرت من الدمام متجهاً إلى أبها. وبفضل الله وصلت سالماً الى ابها وبفضل الله وصلت حقائبي الى دولة جورجياً و حسبنا الله على من فرقنا".

وسرعان ما رد عليه حساب العناية بالمسافرين التابع لهيئة الطيران المدني حيث أكد الحساب أنه في حال عدم تجاوب الناقل الجوي مع العميل لحل المشكلة خلال 15 يوما فإنه يمكن تقديم شكوى ضد الناقل.

ورد آل فردان على هذه التغريدة بالاستغراب من هذه المدة الطويلة قائلا إنه يمكن أن يسافر ويعود ويجلب حقائبه معه قبل أن تنتهي هذه المدة.

تفاعل الهيئة مع شكوى المواطن فتح معاناة المسافرين مع شحن الحقائب وبعضهم أكد أنه فقد حقائبه ولم يستردها، فيما أكد البعض أن الحقائب المفقودة تعود وقد سرق شيء منها.