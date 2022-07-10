الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير تركي آل سعود

السديس يعفي مدير الإنتاج المرئي لعدم إبراز دور رئاسة شؤون الحرمين أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس قراراً بإعفاء مساعد مدير عام الإنتاج المرئي والمسموع مدير... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 11 ذو الحجة 1443 هـ 11 ذو الحجة 1443 هـ

قصة الشهيد الذي أوصى والدته ألا تبكي عليه تمتلئ الكتب والروايات بقصص الأبطال الذين خلدهم الأدب.. وتعرض شاشات السينما أدوارا تحتفظ بها الذاكرة لشخصيات أسرت عقول المشاهدين،... بريدة علي الحربي بريدة علي الحربي 11 ذو الحجة 1443 هـ 11 ذو الحجة 1443 هـ

تأمين شامل لضيوف الرحمن طبّقت وزارة الحج والعمرة، خلال موسم حج هذا العام ، برنامج التأمين الشامل للحجاج القادمين من خارج المملكة بهدف تمكينهم من أداء نسكهم... ‏مكة المكرمة : دوت الخليج ‏مكة المكرمة : دوت الخليج 10 ذو الحجة 1443 هـ 10 ذو الحجة 1443 هـ

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