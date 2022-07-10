مطارات تدشّن مبادرة المراكز الإعلامية والانطلاقة من مطار المؤسس

دشّنت شركة مطارات القابضة ،المركز الإعلامي في الصالة (1) بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، بهدف تسهيل عمل وسائل الإعلام المحلية والدولية، والتعريف بخدمات التي يقدمها المطار للمسافرين وضيوف الرحمن.

وتتمحور أعمال المركز في تقديم خدمات الدعم الإعلامي، من معلومات يومية وأرقام عن أعمال الحج والخدمات المقدمة لهم في المطار، حيث يعمل المركز على تزويد وسائل الإعلام المحلية والدولية بالمحتوى الإعلامي، إضافة إلى تقديم خدماته للإعلاميين داخل المملكة وخارجها من الراغبين في تغطية وصول ومغادرة ضيوف الرحمن داخل صالات المطار، كما يعمل على رصد المحتوى الإعلامي المنشور عن أنشطة المطار على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

وأطلق المركز الإعلامي أيضاً مركزاً إعلامياً افتراضياً، يوفر من خلاله للإعلاميين إمكانية التسجيل وتحميل المواد الإعلامية من حقائق وصور وفيديوهات متنوعة ومحدثة يومياً، كما يتيح المركز للإعلاميين معرفة مواعيد حركة الرحلات الجوية في مرحلتي القدوم والمغادرة.

ويأتي إطلاق هذا المركز لتعزيز العلاقة بين المطار والقطاعات المختلفة، إضافة إلى نشر ثقافة الوعي وتثقيف المسافرين وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين عبر وسائل الاعلام، وخلال فترة حج هذا العام قامت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمطار الملك عبدالعزيز بإصدار 982 تصريحاً لدخول وسائل الإعلام محلية وأجنبية وذلك لتغطية مرحلة قدوم ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام. يذكر أن مطار الملك عبدالعزيز سيفتتح مركزاً إعلامياً دائماً في مجمع صالات الحج والعمرة لتغطية موسم الحج والعمرة وسيقدم التوثيق الإعلامي لجميع الأنشطة داخل المطار، بالإضافة للسماح بممثلي وسائل الإعلام، التنسيق مع الجهات الإعلامية الراغبة في إجراء مقابلات إعلامية وبرامج داخل صالات المطار.