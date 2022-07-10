اخبار دوليه – هيئة البث الإسرائيلية: حكومة الصومال تجري مشاورات مع أعضاء البرلمان وجهات أخرى حول التطبيع مع إسرائيل

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الناطق باسم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قال إن حكومة مقديشو ستجري مشاورات مع أعضاء البرلمان وجهات أخرى حول مسألة التطبيع مع إسرائيل.
وفي تصريح ردا على سؤال حول التقارير حيال إمكانية تطبيع العلاقات بين الصومال وإسرائيل، قال المتحدث إن «الحكومة ستجري مشاورات مع أعضاء البرلمان وجهات أخرى حول مسألة التطبيع مع إسرائيل».
وأفادت وسائل إعلام بأنه «بعيد انتخابه رئيسا لبلاده اجتمع حسن شيخ محمود مع مسؤولين إسرائيليين كبار خلال زيارته للإمارات نهاية شهر مايو الماضي الأمر الذي نفاه مكتب الرئاسة الصومالية».
وكان حسن شيخ محمود قد اجتمع عام 2016 مع رئيس الوزراء الاسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو.
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