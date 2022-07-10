اخبار دوليه – هيئة البث الإسرائيلية: حكومة الصومال تجري مشاورات مع أعضاء البرلمان وجهات أخرى حول التطبيع مع إسرائيل

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت‭ ‬هيئة‭ ‬البث‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أن‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الرئيس‭ ‬الصومالي‭ ‬حسن‭ ‬شيخ‭ ‬محمود‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬حكومة‭ ‬مقديشو‭ ‬ستجري‭ ‬مشاورات‭ ‬مع‭ ‬أعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬وجهات‭ ‬أخرى‭ ‬حول‭ ‬مسألة‭ ‬التطبيع‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬التقارير‭ ‬حيال‭ ‬إمكانية‭ ‬تطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الصومال‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬ستجري‭ ‬مشاورات‭ ‬مع‭ ‬أعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬وجهات‭ ‬أخرى‭ ‬حول‭ ‬مسألة‭ ‬التطبيع‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‮»‬‭.‬

وأفادت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬بعيد‭ ‬انتخابه‭ ‬رئيسا‭ ‬لبلاده‭ ‬اجتمع‭ ‬حسن‭ ‬شيخ‭ ‬محمود‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬إسرائيليين‭ ‬كبار‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬للإمارات‭ ‬نهاية‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬نفاه‭ ‬مكتب‭ ‬الرئاسة‭ ‬الصومالية‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬حسن‭ ‬شيخ‭ ‬محمود‭ ‬قد‭ ‬اجتمع‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬آنذاك‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭.‬