اخبار الخليج – الديوان الملكي السعودي ينعى الأمير تركي بن سعود آل سعود

محمد بن مسعود - الدمام - نعى‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬السعودي‭ ‬اليوم‭ ‬الأمير‭ ‬تركي‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬هذا‭ ‬نصه‭:‬

انتقل‭ ‬إلى‭ ‬رحمة‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ / ‬تركي‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬تركي‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬وسيصلى‭ ‬عليه‭ ‬ـ‭ ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬ـ‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬11‭ / ‬12‭ / ‬1443هـ،‭ ‬بعد‭ ‬صلاة‭ ‬العصر‭ ‬في‭ ‬جامع‭ ‬الإمام‭ ‬تركي‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الرياض‭.‬

تغمده‭ ‬الله‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ومغفرته‭ ‬ورضوانه‭ ‬وأسكنه‭ ‬فسيح‭ ‬جناته،‭ ‬إنا‭ ‬لله‭ ‬وإنا‭ ‬إليه‭ ‬راجعون‭.‬