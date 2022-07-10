اخبار الخليج – الديوان الملكي السعودي ينعى الأمير تركي بن سعود آل سعود

محمد بن مسعود - الدمام - نعى الديوان الملكي السعودي اليوم الأمير تركي بن سعود آل سعود في بيان هذا نصه:
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأحد الموافق 11 / 12 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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