الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي بمديري القطاعات الأمنية وقادة قوات أمن الحج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، وتهنئتهما للمشاركين في قوات أمن الحج من منسوبي وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة، ومسانديهم من القوات العسكرية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعلى ماتم تحقيقه من نجاحات للخطط الأمنية التي تم تنفيذها خلال الأيام الماضية لضمان أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وأكد سموه خلال لقائه بمديري القطاعات الأمنية وقادة قوات أمن الحج، بمقر وزارة الداخلية في مكة المكرمة، اليوم، أن القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ وفرت الإمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن وضمان أدائهم نسكهم بكل يسر وسهولة.

وأعرب سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود عن اعتزاز المملكة بخدمة الحجاج والمعتمرين، مشيداً بالجهود التي بذلها ويبذلها منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية في تنفيذ مراحل الخطط الأمنية للحج، كما ثمن سموه الجهود المتكاملة لجميع الوزارات والجهات الحكومية والخدمية المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

ودعا سموه الله عز وجل أن يتقبل من ضيوف الرحمن حجهم، وسعيهم، وأن يعودوا لديارهم سالمين غانمين.

وكان معالي مدير عام الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج قائد قوات أمن الحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، قد ألقى كلمة خلال الاستقبال استعرض فيها مراحل تفويج الحجاج التي تمت وفق خطط أمنية وتنظيمية متكاملة.

حضر الاستقبال معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز الهويريني، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، ومعالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي نائب رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالله بن فهد العويس، وعدد من أصحاب المعالي وقادة القطاعات الأمنية والعسكرية المشاركين في مهمة الحج.