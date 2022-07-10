وزير العدل يهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-واس
رفع معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وقال معاليه : اسأل الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خير الجزاء، لما يقدمانه لضيوف الرحمن من اهتمام وتسخير للإمكانيات كافة، في سبيل توفير الراحة للحجاج، بما يعينهم على تأدية نسكهم بكل يسر وأمان.
وأشاد معالي وزير العدل بجهود جميع الجهات التي تكاملت لإنجاح حج هذا العام، وعززت السبل لخدمة ضيوف الرحمن، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لكل خير، وأن يديم على المملكة عزها وأمنها واستقرارها، وأن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم.
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