223 جوّالاً يساندون أمانة العاصمة المقدسة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

باشر أفراد الكشافة المُشاركين ضمن معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، اليوم مساندهم لأمانة العاصمة المقدسة بعدد ( 223 ) جوال للمشاركة في منع البائعين المتجولين بصورة غير نظامية من الافتراش في الساحات والطرق ومصادرة ما بحوزتهم وتسليمها لأقرب مركز خدمة أو مندوب للأمانة, ومنع الحلاقة حول الساحات المحيطة بجسر الجمرات ومجمعات دورات المياه

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ويتابع الجوالة والقادة الكشفيين مع موظفي أمانة العاصمة المحلات التجارية من حيث الحصول على رخص البيع ووجود شهادات صحية لممارسي بيع المواد الغذائية والتأكد من وضع التسعيرة الرسمية في مكان بارز في المحال المرخص لها.

وأوضح مسؤول مجموعة الأمانة بمعسكرات الخدمة القائد الكشفي علي سالم العمري، أن جمعية الكشافة تحرص من خلال هذه المشاركات إلى تقديم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام لاحتساب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، وغرس روح التطوع وحب العمل وخدمة الآخرين في نفوس أفراد الكشافة والجوالة، وتنمية المحبة والتآلف بين الأفراد من خلال العمل بجد في هذا المجال، بالإضافة إلى إظهار الدور المنير الذي تسلكه جمعية الكشافة العربية السعودية أمام ضيوف الرحمن الذين قدموا من شتى بقاع الأرض.