وزير الحج والعمرة يطّلع على سير العمل في مواقع تنفيذ نسك الحجاج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
تفقد معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم ، مواقع تنفيذ نسك حجاج بيت الله الحرام التابعة لمشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي “أضاحي” والمرافق التشغيلية له.
ووقف معاليه على سير العمل؛ مستمعاً إلى شرح حول الخدمات التي يقدمها المشروع بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، وآلية العمل في مواقع تنفيذ نسك الحجاج التي من خلالها فحص النسك طبياً وشرعياً، للتأكد من سلامتها وعدم وجود العيوب المانعة شرعاً.
كما تفقد معالي وزير الحج والعمرة، تنفيذ مبادرة “الثلج الجاف”، التي اطلقها مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، بالتعاون مع القطاع الخاص، عن طريق مخلفات غازات المصانع “ثاني أكسيد الكربون”، ومعالجتها بمواد خاصة لتحويلة إلى قطع ثلجية، تستخدم للمحافظة على جودة اللحوم، بعد تغليفها حرارياً بواسطة أجهزة حديثة، لحفظها لأطول وقت ممكن.
وأشاد الدكتور توفيق الربيعة، بالجهود التي يقوم بها مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، لخدمة حجاج بيت الله الحرام، والتقنيات الحديثة التي يستخدمها، في سبيل المحافظة على جودة اللحوم حتى وصولها إلى مستحقيها.
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