أمير منطقة الباحة يستقبل المهنئين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الباحة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، اليوم، جموع المهنئين بحلول عيد الأضحى المبارك، من أصحاب الفضيلة والمعالي ومديرو الإدارات الحكومية ومحافظي المحافظات ومشايخ القبائل، وأهالي المنطقة، ورؤساء المراكز، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك، حيث بادلهم التهنئة بهذه المناسبة السعيدة.
ونقل سمو الأمير حسام بن سعود تهاني وتبريكات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – لأهالي المنطقة، بهذه المناسبة السعيدة، رافعا سموه باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الباحة أجمل عبارات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.
وحمد سمو أمير منطقة الباحة الله العلي القدير أن من على حجاج بيت الله الحرام بأداء حجهم ومناسكهم بسلام آمنين ، منوها بما سخرته حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من إمكانيات بمختلف قطاعاتها لخدمة ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم في أجواء إيمانية وروحانية ، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على شعب المملكة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يتقبل من الحجيج حجهم وصالح أعمالهم .
بعد ذلك قدم الأمير حسام بن سعود عدد من الهدايا والعيديات لأبنائه الأيتام ونزلاء التأهيل الشامل وبادلهم التهاني بعيد الأضحى المبارك مؤكدا سموه حرصه الدائم على استمرار تواجدهم في هذه المناسبات اهتماما من سموه بهذه الشريحة الغالية من المجتمع .
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