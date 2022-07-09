شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ضمك يعُلن التعاقد مع النفاسة الهولندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك السعودي التعاقد مع النفاسة الهولندية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم صفوف النادي استعدادًا للموسم الكروى الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ضمك يعُلن التعاقد مع آدم ماهر

آدم ماهر لاعب ضمك الجديد

ونشر الفريق بيان له عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" من التعاقد مع اللاعب الهولندي من أصل مغربي آدم ماهر لينضم إلى الفريق الجنوبي اليوم السبت الموافق التاسع من شهر يوليو.

وأشار الفريق إلى أنه تمكن من الحصول على توقيع اللاعب لمدة موسمين قادمًا من صفوف فريق أوتريخت الهولندي.

صاحب الـ28 عامًا لعب الموسم المنصرم مع فريق اوتريخت الهولندي في 32 مباراة في الدوري الهولندي بواقع 2758 دقيقة وقام بتسجيل هدف وحيد، وقام بصناعة 3 أهداف آخرى وحصل على جائزة رجل المباراة في 3 مناسبات.

ويعتبر صفقة المهاجم الهولندي هي الثانية لصالح فريق ضمك بعد الجزائري الدولي عبدالقادر بدران مدافع فريق الترجي التونسي، كما اقترب من التعاقد مع حسين بن عيادة لاعب النجم الساحلي.

جدير بالذكر أن فريق ضمك الموسم المنصرم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان إنه ي الجدول في المركز الخامس برصيد اربعة واربعين نقطة تحت قيادة المدرب الكرواتي كريشمبر ربزيتش.

مهارات لاعب ضمك الجديد