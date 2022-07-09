شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب السعودي يدخل في مفاوضات مع روي فيتوريا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - دخلت إدارة نادي الشباب السعودي، برئاسة خالد البلطان، في مفاوضات مع البرتغالي روي فيتوريا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي السابق.

يأتي ذلك وفقًا لما أكدته تقارير صحفية، اليوم الجمعة، حيث أكدت أن المفاوضات جارية بين إدارة نادي الشباب السعودي وروي فيتوريا.

رحيل فيتوريا عن النصر:

وكان روي فيتوريا، رحل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في ديسمبر 2020.

ووقع روي فيتوريا على عقود تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في شهر يناير 2019.

ماذا قدم فيتوريا مع النصر:



وقاد روي فيتوريا، الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في 86 مباراة، فاز خلالهم في 54 مباراة، وتعادل في 13 مباراة، وخسر 19 مباراة.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، كان قد أنهى الموسم المنصرم من بطولة الدوري السعودي للمحترفين محتلًا المركز الرابع برصيد 55 نقطة.