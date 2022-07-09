شكرا لقرائتكم خبر عن هدية خاصة من المنتخب السعودي لـ بيليه بمناسبة عيد الأضحى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أرسل المنتخب السعودي لكرة القدم، هدية خاصة إلى أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

هدية المنتخب السعودي لـ بيليه:

ونشر أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة له بصحبة قميص للمنتخب السعودي للسيدات، يحمل توقيع اللاعبات.

وعلق: "في فبراير الماضي، هنأت المنتخب السعودي للسيدات بمناسبة مباراتهن الرسمية الأولى على أجندة الفيفا".

وأضاف: "هذا الأسبوع فقط، وخلال عطلة عيد الأضحى، فوجئت بهذه الهدية، قميص موقع من هذه المباراة التاريخية، شكرًا جزيلا لكم".

تهنئة بيليه لمنتخب السيدات في أول مباراة رسمية:

وكان بيليه حرص على تقديم التهنئة للمنتخب السعودي، بعد ظهوره لأول مرة في مباراة رسمية، أمام منتخب سيشل في المالديف وفاز بهدفين،حيث كتب في فبراير الماضي: "أود أن أهنئ المنتخب السعودي للسيدات بعد خوضه أول مباراة دولية في تاريخه".

وتابع:" هذا اليوم يوم تاريخي، ليس للكرة السعودية فقط ولكن لكل محبي كرة القدم".

نشأة كرة القدم النسائية في السعودية:

كانت السلطات السعودية سمحت للنساء في عام 2012، بحضور مباريات في أجزاء منفصلة من في المنافسات الدولية التي تقام على الملاعب السعودية، ولكن عادت الهيئة العامة في عام 2015 بمنع دخولهم.

وفي عام 2018 سمحت الهيئة العامة للرياضة السعودية للنساء بحضور المنافسات الرياضية السعودية، ثم في عام 2019، قامت الحكومة بتشكيل أول فريق كرة قدم يشارك في كأس العالم للأهداف العالمية.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم في 13 نوفمبر 2021، عن إقامة الدوري السعودي للسيدات، بمشاركة 16 فريقًا.